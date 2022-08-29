Власти Петрозаводска объявили войну крысам в начале учебного года

На следующей неделе в столице Карелии стартует масштабная кампания по дератизации.

С 5 по 19 сентября в Петрозаводске пройдет масштабная акция по дератизации. Принять участие в ней могут управляющие организации, ТСЖ, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения, рассказали в мэрии города.

С крысами будут бороться на контейнерных площадках, расположенных во дворах и на территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах и других учреждениях.

«Только совместные усилия организаций и горожан приведут к успеху в борьбе с грызунами. На городских контейнерных площадках, размещенных на общественных территориях, дератизацию осуществит ПМУП „Автоспецтранс“», — отметили в администрации Петрозаводска.

Власти города призывают горожан выбрасывать твердые коммунальные отходы только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок, на общественных территориях: в парках, скверах и лесополосе. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.

Ранее сообщалось, бесстрашные крысы бросаются под ноги пешеходам в Петрозаводске.