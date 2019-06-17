Власти Петрозаводска обратятся в УФАС из-за подорожания проезда в маршрутках

Администрация Петрозаводска готовит обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по республике Карелия с требованием проверить действия владельцев городских маршруток, повысивших стоимость проезда.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства готовят обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

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