Власти Петрозаводска огородили незамерзшую иордань на Ключевском карьере

В мэрии Петрозаводска отреагировали на сообщения в СМИ об опасной иордани во льду Ключевского карьера.

Чиновники мэрии Петрозаводска выехали на Ключевской карьер для проверки информации СМИ об опасной проруби. Сотрудники городской администрации нашли ее и выставили ограждение.





«При этом точной информацией о происхождении проруби администрация не располагает. Кроме того, специальную ограждающую конструкцию установили у полыньи, которая также может представлять опасность при выходе на лед», - заявили в пресс-службе мэрии.





Отметим, что у горожан есть свое мнение относительно происхождения опасной проруби в карьере. В частности, жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее собака провалилась в прорубь, оставшуюся незамершей после крещенских купаний.



Помимо этого, в мэрии карельской столицы сообщили об особо опасных участках льда в период первой весенней оттепели. Как сообщается в пресс-релизе администрации, сейчас особенно опасны участки вблизи береговой линии, рядом с промышленными объектами, в местах скопления снега, а также в местах, где ручьи впадают в реки и озера.



Менее прочен лед желтого или серого цвета. Он может проломиться мгновенно, предупредили в мэрии города.