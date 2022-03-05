Власти Петрозаводска определили точки для торговли рыбой

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение нестационарных торговых объектов для продажи озерной и речной рыбы.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов. Победители смогут с 1 апреля по 31 мая организовать продажу озерной и речной рыбы на Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах. Заявки на участие принимаются до 24 марта. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На аукционе выставлено пять лотов. Площадь земельных участков — 16 кв.м, торговых объектов — 8 кв. м.

Лот № 1 — Первомайский проспект у дома № 36,

Начальная цена лота — 4084,00 руб.;



Лот № 2 — Октябрьский проспект между домами № 5 и № 7,

Начальная цена лота — 4927,76 руб.;



Лот № 3 — Первомайский проспект у дома № 51,

Начальная цена лота — 4756,49 руб.;



Лот № 4 — Первомайский проспект у дома № 19,

Начальная цена лота — 4756,49 руб.;



Лот № 5 — Лесной проспект у дома № 40,

Начальная цена лота — 4856,70 руб.

Аукцион пройдёт 29 марта, сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что соревнования по подледному лову рыбы пройдут в Карелии.