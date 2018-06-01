Власти Петрозаводска оштрафовали "ТехРент" за неубранный вовремя в городе песок

Подрядчик не справился с уборкой смета в Петрозаводске в установленные сроки, заявили в мэрии.

Администрация города уведомила компанию "ТехРент" о применении к ней штрафных санкций за просрочку.

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен был убрать порядка 20 тысяч тонн противогололедных материалов, распространённых в городе за зиму. Эти работы необходимо было завершить до 31 мая.

Однако завершить весеннюю уборку "ТехРент" не успел. На сегодняшний день специалисты администрации прияли работы лишь на 60% объектов.

"На основных магистралях работы завершены. В настоящий момент остаются невыполненными работы на улицах местного значения, на ряде тротуаров и на внутриквартальных проездах", – пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Компания "ТехРент" продолжает убирать смет с улиц города. Сотрудники комитета ЖКХ произведут расчеты неустойки, которую придется выплатить подрядчику, когда весенняя уборка будет завершена в полном объеме.