Власти Петрозаводска отчитались о ремонте пешеходной дорожки в новом районе (ФОТО)

Подрядчик ремонтирует пешеходную часть Карельской аллеи в Петрозаводске, сообщили в мэрии города.

Во вторник, 6 июня, глава Петрозаводска Владимир Любарский вместе с руководителем комитета ЖКХ Юлией Мизинковой и председателем Петросовета Надеждой Дрейзис проинспектировал ход работ на Карельской аллее. Подрядчик приступил к ремонту пешеходной части.



«Тротуар приведут в порядок на всей его протяженности в два километра, - сообщил градоначальник. - Аллея пользуется спросом у горожан – она соединяет улицу Лыжную и Комсомольский проспект, пролегает вдоль нескольких детских садов, школ, парка Беличий Остров. Дорожники уже сняли на аллее от улицы Торнева до Питкярантской старое покрытие, установили новые поребрики, сейчас готовят основание к укладке асфальта. Подрядчик заверил, что весь объем будет выполнен до конца сентября».



Напомним, в этом году на средства региональной субсидии будут отремонтированы 14 дорог и восемь тротуаров.



Кроме того, в городе начались работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благодаря которому в ближайшие месяцы будут отремонтированы более 30 улиц.