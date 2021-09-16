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Власти Петрозаводска отреагировали на жалобы населения на строительство вышки сотовой связи

Новости. Общество
10:58, 17 Сентября 2021
фото: © Михаил Терещенко / ИЗВЕСТИЯ

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Администрация Петрозаводска добивается демонтажа фундамента, заложенного для установки вышки сотовой связи, против которой выступили жители города.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский во время «Прямой линии».

Строительство вышки планировалось на территории, которую планируется благоустроить по федеральной программе «Комфортная городская» среда».

«От депутатов и от жильцов получили сигнал о том, что на объекте благоустройства на Октябрьском проспекте вдруг началось строительство вышки сотовой связи. Оперативно отреагировали, сейчас бодаемся с теми, кто ее пытался установить на предмет демонтажа железобетонного основания», — сказал Любарский.

Разрешение на установку вышки было выдано министерством имущественных и земельных отношений Карелии. После жалоб населения это решение было отменено.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Kon
2021-09-17 11:06:02
Надо сотовую связь вовсе отменить. Все вышки снять, сдать в металлолм и раздать поровну жителям. Новый мЕр нашел с чем и с кем бороться.
Гость
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