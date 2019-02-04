09:37, 04 Февраля 2019
Власти Петрозаводска передадут правоохранителям жалобы предпенсионеров на работодателей
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Мэрия столицы Карелии будет передавать в правоохранительные и другие контролирующие органы жалобы граждан предпенсионного возраста на работодателей.
Об этом говорится в постановлении мэрии об организации работы телефона "горячей линии" по фактам нарушений выплаты заработной платы и нарушений трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста.
Отделу экономики и инвестиционной администрации поручено вести учет обращений граждан, а управлению потребительского рынка – формировать списки работодателей, которых будут приглашать на заседания специальной комиссии.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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