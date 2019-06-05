Власти Петрозаводска планируют отправить в летние лагеря более 2500 детей

В администрации города обсудили организацию детского отдыха в летний период 2019 года.

Сообщается, что на проведение оздоровительной кампании в этом году выделено 19,681 млн руб. (в том числе субсидия из бюджета республики в размере 4,728 млн руб.).

Всего в период оздоровительной кампании 2019 года состоится 44 смены детских лагерей, в которых отдохнет более 2500 детей, в том числе запланированы 38 смен муниципальных лагерей, в которых отдохнет ориентировочно 2181 ребенок, сообщает пресс-центр мэрии.

Так, запланированы три смены на базе стационарного оздоровительного лагеря "Старт" (посёлок Кончезеро) для 450 детей. Кроме того, будут организованы тренировочные сборы спортсменов на территории загородных баз отдыха "Уя" и "Дружба" для более 100 человек.

Также сообщается, что для детей группы риска планируется организация лагерей дневного пребывания на базе МОУ "Средняя школа № 7", МОУ "Основная школа № 32" и специализированного лагеря на базе МОУ ДО "ДЮЦ" без взимания родительской платы. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут отдыхать в лагерях всех типов, исключением являются только специализированные (профильные) лагеря физкультурно-спортивной направленности.

Министерство образования Карелии в рамках организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобрело 825 путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления, расположенные на черноморском побережье Краснодарского края. Петрозаводску выделено 334 путевки (из них 199 бесплатных путевок и 135 путевок с частичной оплатой), сообщили в мэрии.