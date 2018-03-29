Власти Петрозаводска поддержат малый бизнес

В администрации Петрозаводска сообщили о мерах поддержки предпринимательства, которые прорабатываются на данный момент.

Способы оказания помощи бизнес-сообществу сообществу обсуждались в ходе заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

В частности, в мэрии карельской столицы обсудили новую форму финансовой поддержки малого бизнеса - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, взятым предпринимателями в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию производственных зданий, строений и сооружений либо на приобретение оборудования в целях создания, развития, и модернизации производства товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Когда такая форма поддержки начнет действовать, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".