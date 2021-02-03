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Власти Петрозаводска пообещали быстро вернуть на место упавшую звезду на военном мемориале

Новости. Общество
10:48, 04 Февраля 2021
фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz
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Звезду в сквере Ивана Молчанова восстановят до конца недели, обещают в администрации столицы Карелии.

Компания "КарелСтройУправление" планирует восстановить световую звезду на мемориальной тумбе в сквере Ивана Молчанова до конца недели. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации сообщают, что в середине января неизвестные повредили деталь инсталляции "1941-1945". Сейчас изготовленные по индивидуальному размеру запасные элементы конструкции доставили в город. Подрядчик отремонтирует объект по гарантии. Петрозаводская полиция ищет причастных к повреждению конструкции.

Территорию в районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой благоустроили в прошлом году в рамках мероприятий к 100-летию Карелии. На месте проложили подземную кабельную линию, установили опоры наружного освещения, бортовые камни, замостили брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию.

Затем звезды "посыпались" с обновленной тумбы в сквере у танка.

"Администрация Петрозаводска, когда уже пластмассовая звезда на мемориальной тумбе с надписью 1941-1945" в сквере им. Ивана Молчанова будет отремонтирована и вновь станет красной?" - поинтересовались петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Горожане также возмутились в целом качеством произведенных работ на объекте. Людей не устроило решение властей обшить мемориальную тумбу, посвященную Великой Отечественной войне, дешевыми серыми композитными панелями "под камень" и установить на нее пластмассовые звезды. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-04 10:57:37
Вот такая у педроссов ...пластмассовая память о героях ВОВ . И тут ухитрились сьединоросить .
театральный критик
2021-02-04 11:06:26
Off, проект навальный закрыт и детский сад в ключевском карьере строят. :)
Leopol'd
2021-02-04 11:17:37
театральный критик, это лишь подтверждает пост.
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