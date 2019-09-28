Власти Петрозаводска пообещали купить 90 квартир жильцам аварийного фонда

Более 90 квартир планируется приобрести до конца года для расселения аварийного жилья, сообщил в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске идет реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Собственники жилых помещений в аварийных домах могут определиться со способом расселения - выплата возмещения за жилое помещение или предоставление квартиры взамен.

Нанимателям в настоящее время предоставляются жилые помещения, приобретенные по их заявлениям на вторичном рынке жилья. Так, уже предоставлены шесть квартир на основании договоров социального найма. Заключены два соглашения с собственниками об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, за которые будут перечислены деньги.

Всего до конца 2019 года планируется приобрести 93 квартиры на вторичном рыке для расселения аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем проведения открытых электронных аукционов.

В мэрии напоминают, что программой предусмотрено расселение граждан из 83 многоквартирных домов на территории, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В общей сложности планируется расселить 1942 человека из 737 жилых помещений.