Власти Петрозаводска посчитали, сколько ЧП произойдет в городе в 2022 году

Администрация Петрозаводска установила целевые показатели эффективности программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций — в документе указано запланированное снижение количества ЧП.

Показатели установлены в программе «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей».

В документе говорится, что программа буде признана эффективной, если в 2022 году в жилом фонде произойдет не больше 115 пожаров, а в 2024 году — не больше 103.

На водных объектах должно происходить не более 1 происшествия в год.

Эти цифры будут сравнивать с 2013 годом, когда произошел 151 пожар в жилом фонде и 3 ЧП на водных объектах.