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Власти Петрозаводска посчитали, сколько ЧП произойдет в городе в 2022 году

Новости. Общество
16:11, 16 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска установила целевые показатели эффективности программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций — в документе указано запланированное снижение количества ЧП.

Показатели установлены в программе «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей».

В документе говорится, что программа буде признана эффективной, если в 2022 году в жилом фонде произойдет не больше 115 пожаров, а в 2024 году — не больше 103.

На водных объектах должно происходить не более 1 происшествия в год.

Эти цифры будут сравнивать с 2013 годом, когда произошел 151 пожар в жилом фонде и 3 ЧП на водных объектах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-11-16 16:47:38
Половину аппарата Администрации сократить, если им заняться больше нечем.
кир
2021-11-16 18:11:23
Саныч, верно говоришь! :)
Саныч
2021-11-16 18:28:38
кир, терпеть ненавижу. Планы и прогнозы на пожары. Вы умом двинулись? Хрень собачья. Пусть делом занимаются.
Гость
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