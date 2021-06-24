Власти Петрозаводска постановили снести уличный туалет в Соломенном

Администрация столицы Карелии направит в адрес собственника уличного туалета в Соломенном требование о демонтаже постройки, поскольку объект оказался в санитарной зоне.

Собственник уличного туалета, расположенного в районе Петрозаводского шоссе, дом 4 обязан демонтировать сооружение до середины июля. Об этом информирует паблик «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

«Пришёл ответ касательно уличного сортира в центре Соломенного. До 12.07.2021 собственник должен будет осуществить демонтаж», — говорится в сообщении.

К посту приложена копия текста ответа из мэрии Петрозаводска. Там сообщается, что сотрудники администрации выехали на осмотр участка, где построен туалет. В итоге представители мэрии установили, что земельный участок находится в санитарной зоне охраны источника водоснабжения. В этой зоне запрещается загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом и так далее.

Администрация заявила, что направит в адрес собственника земли требование о демонтаже улчиного туалета в срок до 12 июля. Мэрия также направит информацию в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Карелия.

Ранее сообщалось, что на набережной Петрозаводска появился туалет.