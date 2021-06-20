На набережной Петрозаводска появился туалет

Бесплатный туалет установили недалеко от тренажеров.

В паблике «Живой Петрозаводск» горожане сообщают, что на набережной установили бесплатный туалет.

При этом комментаторы сомневаются, что он сможет долго сохранять свой первозданный вид, так как бесплатное посещение предполагает, что публика в него будет заглядывать разная.

"Пару дней - и загадят", "Пусть лучше будет платный,но чистый", - написали комментаторы.

Также в соцсети посоветовали закрепить за туалетом уборщицу, написать информационную табличку с телефонами, куда звонить в случае вандализма, и самые креативные предложили установить видеокамеру.