Власти Петрозаводска потребовали от организаций срочно очистить все крыши от снега, чтобы больше не было ЧП

Организациям всех форм собственности необходимо в кратчайшие сроки обеспечить очистку кровель, козырьков подъездов, навесов и непрерывно контролировать их состояние, сообщили в администрации Петрозаводска.

Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и безопасности горожан.

В целях предупреждения несчастных случаев и недопущения причинения ущерба здоровью и имуществу петрозаводчан управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы и арендаторы нежилых помещений, граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома, обязаны принять незамедлительные меры по очистке кровель, козырьков и балконов от снега, наледи и сосулек.

Все мероприятия должны осуществлять при строгом соблюдении техники безопасности. При проведении высотных работ обязательно наличие страховочного снаряжения. Также должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться непосредственно рядом с зоной сброса снега.

До момента очистки крыши - при скоплении на ней снега, появлении свесов и сосулек –необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички.

Пешеходам и водителям автотранспорта в период межсезонья необходимо помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения работ по очистке кровель от снега и наледи.

Сообщить о ненадлежащим состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.