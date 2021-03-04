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Власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать семь парков и скверов для благоустройства

Новости. Общество
09:39, 05 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В перечень территорий, представленных на рейтинговое голосование, попали 14 объектов в разных районах Петрозаводска.

Жители карельской столицы смогут сами выбрать, какие территории благоустроят в Петрозаводске в первую очередь.
С 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование за объекты, которые войдут в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год. Каждый участник голосования сможет поддержать одну из территорий общего пользования, сообщили в администрации города.

Петрозаводчанам всего будет предложено 14 объектов из разных районов города. Семь из них благоустроят в следующем году. В перечень территорий, представленных на рейтинговое голосование, по итогам заседания общественной комиссии вошли следующие:

1. Территория в районе дома № 7 по улице Труда;
2. Территория в районе дома № 6 по улице Крылова;
3. Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской;
4. Территория в районе дома № 40 по Березовой аллее;
5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
6. Кукковский сквер (ул. Фролова);
7. Территория в районе дома № 14 по Ключевой улице;
8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 по ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. Сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;
14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Голосование за парки и скверы для жителей Карелии стартует 26 апреля на федеральном портале по ссылке: http://10.gorodsreda.ru/. Там же можно узнать дополнительные подробности о процедуре. Регистрация на сайте проходит через портал "Госуслуги". Принять участие в голосовании смогут граждане от 14 лет.

Ранее Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.

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