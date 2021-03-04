Власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать семь парков и скверов для благоустройства

В перечень территорий, представленных на рейтинговое голосование, попали 14 объектов в разных районах Петрозаводска.

Жители карельской столицы смогут сами выбрать, какие территории благоустроят в Петрозаводске в первую очередь.

С 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование за объекты, которые войдут в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год. Каждый участник голосования сможет поддержать одну из территорий общего пользования, сообщили в администрации города.

Петрозаводчанам всего будет предложено 14 объектов из разных районов города. Семь из них благоустроят в следующем году. В перечень территорий, представленных на рейтинговое голосование, по итогам заседания общественной комиссии вошли следующие:

1. Территория в районе дома № 7 по улице Труда;

2. Территория в районе дома № 6 по улице Крылова;

3. Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской;

4. Территория в районе дома № 40 по Березовой аллее;

5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);

6. Кукковский сквер (ул. Фролова);

7. Территория в районе дома № 14 по Ключевой улице;

8. Спортивный сквер (ул. Антонова);

9. Калининская аллея (около дома № 57 по ул. Калинина);

10. Якорный парк (ул. Ригачина);

11. Сквер Маршала Мерецкова;

12. Губернаторский сад;

13. Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;

14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Голосование за парки и скверы для жителей Карелии стартует 26 апреля на федеральном портале по ссылке: http://10.gorodsreda.ru/. Там же можно узнать дополнительные подробности о процедуре. Регистрация на сайте проходит через портал "Госуслуги". Принять участие в голосовании смогут граждане от 14 лет.

Ранее Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.