Власти Петрозаводска предупредили автомобилистов о неудобствах из-за вывоза снега с дорог

Очистка городских дорог будет вестись и в выходные дни, сообщили в мэрии.

По данным городской администрации, в ночью с пятницы на субботу сотрудники ООО "ТехРент" продолжат вывозить снег с проспекта Ленина, улицы Шотмана на участке от площади Гагарина до улицы Чапаева.

В выходные дни возобновятся работы на улице Олонецкой, намечена уборка улиц Гоголя (от улицы Красноармейской до площади Ленина), Ровио (от улицы Парфенова до улицы Генерала Фролова), участков Первомайского и Октябрьского проспектов (от улицы Мурманской до улицы Мелентьевой).

Администрация Петрозаводска напомнила водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по указанным участкам дорог может быть затруднено. Власти предлагают не парковать на них авто в период уборки и вывоза снега.