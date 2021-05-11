Власти Петрозаводска приглашают активистов на уборку города

На этой неделе в разных районах карельской столицы пройдут субботники, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация приглашает неравнодушных горожан принять участие в грядущих экологических акциях («Чистый Петрозаводск» и «Сад памяти»). До конца недели запланированы мероприятия на Кукковке, Перевалке, Древлянке, Зареке и в центре карельской столицы.

В среду, 12 мая, в 16.00 в Паровозном сквере, благоустроенном в прошлом году, пройдёт акция по озеленению «Сад памяти». В это же время будут убирать территорию вблизи дома №27 на Карельском проспекте. Жители города помогут расчистить газоны на склонах в районе лестничного спуска к пешеходному переходу, неподалеку от гипермаркета.

В четверг, 13 мая, в 16.00 Администрация организует сразу два мероприятия в рамках акции «Сад памяти». На Перевалке проведут озеленение Сыктывкарской улицы (между улицами Пархоменко и Мичуринской). В 18.00 растения высадят на аллее 1-ая Древлянка.

В пятницу, 14 мая, в 16.00 состоится субботник на Вольной улице в районе дома № 9. Два мероприятия в рамках акции «Сад памяти» пройдут: в 16.00 – в сквере Ивана Сенькина и в 17.00 – в Зарецком парке.

Кроме того, 15 мая в 12.00 в парке «Беличий Остров» молодёжный центр «Смена» при поддержке администрации организует «Коллективный субботник». Мероприятие приурочено к акции «Экомай». Субботник пройдет с применением технологии раздельного сбора мусора. Для участия необходимо зарегистрировать команду в составе не более шести человек до 13 мая по ссылке. Место встречи — вход в парк со стороны Питкярантской улицы. В рамках акции участники также смогут проголосовать за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). В этом им помогут волонтёры молодёжного центра.

Перед акциями по посадке растений специалисты управления благоустройства и экологии проведут для участников традиционные мастер-классы. На субботниках неравнодушным горожанам предоставят мешки и перчатки.