Власти Петрозаводска пригрозили бизнесменам штрафами за отказ привести вывески к единообразию

Предприниматели карельской столицы приступили к замене вывесок, а тем, кто этого не сделает, грозит административная ответственность, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Более 70 вывесок уже приведено в соответствие с утвержденными требованиями в Петрозаводске.

Организациям, осуществляющим деятельность на проспектах Ленина и Карла Маркса, вручено более 130 информационных писем о необходимости приведения вывесок в порядок.

По результатам проведенной работы уже более 70 организаций предприняли необходимые меры. В ряде случаев произведен демонтаж вывесок, не соответствующих требованиям, в остальных ситуациях изготовлены и установлены новые вывески.

В настоящее время направлено более 30 уведомлений о времени и месте составления протокола об административном правонарушении за неисполнение требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений.

Администрация рекомендует незамедлительно привести вывески в соответствие с Требованиями к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа. Специалисты готовы оказать всевозможное информационное содействие. Для получения дополнительной информации предлагаем обратиться по телефонам 71-35-30 (архитектурно - планировочный отдел), 70-61-21 (Управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства).