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Власти Петрозаводска продолжают делать замечания пассажирам с масками на подбородке

Новости. Общество
14:59, 17 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Сотрудники администрации столицы Карелии Петрозаводска вновь проверили общественный транспорт на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказали в мэрии, в ходе сегодняшнего рейда проверялись не только перевозчики, но и пассажиры. Несмотря на неоднократные разъяснения о том, как нужно правильно носить маску, некоторые горожане продолжают нарушать действующие требования. Между тем, средство защиты, не полностью закрывающее органы дыхания, становится бесполезным.

По итогам проверки 43 транспортных средств нескольким пассажирам сделаны замечаниями.

Администрация напоминает, что за нарушение требований, веденных в связи с распространением коронавируса, предусмотрена административная ответственность - штраф.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее сотрудники администрации города проверили 42 автобуса и троллейбуса и грубых нарушений не выявили. 

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