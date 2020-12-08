Власти Петрозаводска прогнозируют прекращение роста инвестиций в экономику города

Администрация Петрозаводска не ожидает роста инвестиций в основной капитал в течение ближайших пяти лет.

Это следует из проекта изменений в Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный".

Наиболее реалистичный "селективный индустриально-транзитный" вариант предполагает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития.

По этому сценарию, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал в Петрозаводске останется на уровне 2020 года - 12,7 млрд рублей в текущих ценах. По оценке властей, это произойдет из-за снижения инвестиционной активности малого бизнеса. Крупные и средние предприятия, по прогнозу, смогут увеличить объем инвестиций на 27%.

В Стратегии содержатся сценарии для всех основных сфер городского хозяйства - культуры, образования, благоустройства и т.п. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".