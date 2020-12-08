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Власти Петрозаводска прогнозируют прекращение роста инвестиций в экономику города

Новости. Экономика
12:20, 09 Декабря 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Администрация Петрозаводска не ожидает роста инвестиций в основной капитал в течение ближайших пяти лет.

Это следует из проекта изменений в Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный".

Наиболее реалистичный "селективный индустриально-транзитный" вариант предполагает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития.

По этому сценарию, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал в Петрозаводске останется на уровне 2020 года - 12,7 млрд рублей в текущих ценах. По оценке властей, это произойдет из-за снижения инвестиционной активности малого бизнеса. Крупные и средние предприятия, по прогнозу, смогут увеличить объем инвестиций на 27%.

В Стратегии содержатся сценарии для всех основных сфер городского хозяйства - культуры, образования, благоустройства и т.п. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-09 13:36:58
Самобытные всегда жили на подачки из Москвы. Корона отформатирует общество. Зачем в городе уплотнительная застройка?
Изя
2020-12-09 13:20:00
Подсократить чинуш и депутатов администрация не подумала ? :)
театральный критик
2020-12-09 12:39:11
Ничего без гены не можете. Только языками селективно-индуктивно трындеть
Гость
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