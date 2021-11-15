Власти Петрозаводска проверили, как почищены дороги к поликлиникам (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский остался доволен тем, как обеспечены подъезды и подходы к учреждениям здравоохранения.

«Несмотря на новогодние каникулы городские поликлиники работают все дни. Поэтому во время сегодняшнего рейда по уборке города поручил коллегам сосредоточить внимание именно на подходах к объектам здравоохранения, - рассказал Владимир Любарский.

- Сегодня по городу дежурит комитет ЖКХ. Осмотрены поликлиники на Нойбранденбургской, Володарского, Свердлова, Лесном и Первомайском.

В общем и целом, подъезды и подходы обеспечены. Требуется расширение отдельных участков для комфортного проезда. Поручил комитету ЖКХ обеспечить эту работу».