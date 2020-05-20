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Власти Петрозаводска проверили соблюдение "масочного режима" в троллейбусах

Новости. Общество
08:05, 21 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Рейд администрации Петрозаводска состоялся из-за жалоб жителей на нарушение "масочного режима" в городском транспорте.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска накануне проинспектировали городской общественный транспорт, сообщили в мэрии.

В связи с поступающими от жителей жалобами на нарушение "масочного режима" в ходе патрулирования было проверено девять троллейбусов, следовавших через железнодорожный вокзал. Граждан, не имевших при себе масок, в общественный транспорт не допускали.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы Карелии граждане должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также  при посещении магазинов, аптек, организаций и учреждений.

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Комментарии

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карел
2020-05-21 08:43:29
Всего 9 троллейбусов проверили и не переломались в рейде . Работнички .
mobikk
2020-05-21 10:34:17
карел,
Разве надо все было проверять? Достаточно, чтоб определить необходимое, не 1 и не 2.
Да вот и в статье вроде бы не жаловались.
А вы всё скулите.
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