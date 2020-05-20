Власти Петрозаводска проверили соблюдение "масочного режима" в троллейбусах

Рейд администрации Петрозаводска состоялся из-за жалоб жителей на нарушение "масочного режима" в городском транспорте.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска накануне проинспектировали городской общественный транспорт, сообщили в мэрии.

В связи с поступающими от жителей жалобами на нарушение "масочного режима" в ходе патрулирования было проверено девять троллейбусов, следовавших через железнодорожный вокзал. Граждан, не имевших при себе масок, в общественный транспорт не допускали.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы Карелии граждане должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также при посещении магазинов, аптек, организаций и учреждений.