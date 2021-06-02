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Власти Петрозаводска пытаются выяснить, сколько классов нужно открыть в новой школе на Древлянке

Новости. Общество
16:00, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Родителям предлагают до 16 июня проинформировать мэрию о желании перевести своего ребенка в школу №55.

Управление образования администрации Петрозаводска проводит предварительную оценку наполняемости классов средней школы № 55 в предстоящем учебном году, сообщили в мэрии.

Заявить о желании ребенка поступить в новую образовательную организацию, построенную в районе Скандинавии на Древлянке, родители могут через свою школу. Информация о детях, которые сейчас не числятся в общеобразовательных организациях Петрозаводска, принимается по телефонам: 71-34-34, 71-34-60 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

Власти города обращают внимание родителей на то, что предоставление сведений о ребенке (заполнение формы) не является заявлением на зачисление его в новую школу.

Сбор информации завершится 16 июня.

Ранее сообщалось, шесть первых классов откроют в новой школе на Древлянке в сентябре.

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