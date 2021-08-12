Власти Петрозаводска рассказали, где уберут мусорные свалки

В столице Карелии продолжается ликвидация стихийных свалок.

По сообщению администрации города, в ближайшее время подрядчик, ООО «КарелСтройУправление», вывезет мусора, сваленный на общественных территориях в Октябрьском районе, на Старой Кукковке, в Сулажгоре и в центре. Свалки ликвидируют по следующим адресам: наб. Варкауса, 10, Ленинградская ул., 18А, ул. Мира, 52, ул. Короленко, 1А, Пушкинская ул., 1, ул. Куйбышева, 20. По договору до конца августа планируется вывезти 660 кубометров отходов.

Подрядчик уже расчистил территории в районе дома № 23 на улице Свердлова, а также вывез сваленные ветви и бытовой мусор возле дома № 4 в Закаменском переулке. Сейчас работы продолжаются в Песках. «КарелСтройУправление» убирает три крупных стихийных свалки в Северном парке.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на уличную свалку.