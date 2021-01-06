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Власти Петрозаводска рассказали, как круглые сутки убирают снег с улиц города (ФОТО)

Новости. Общество
12:25, 07 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Техника круглосуточно ведёт уборку в разных районах города, утверждают в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, компания "ТехРент" выполняет работы по содержанию дорог и тротуаров карельской столицы. Подрядчик чистит улицы от снега, сдвигает снежные валы, распределяет противогололёдные материалы. Техника работает круглосуточно, утверждают в мэрии.

"Администрация указала подрядчику обратить особое внимание на вывоз снега. К настоящему времени его вывезли с площадей Кирова и Гагарина, проспектов Ленина и Карла Маркса, а также с мостов и путепроводов на улицах Маршала Мерецкова, Красноармейской, Гоголя и др. Данные работы продолжаются. В ближайшее время снег уберут с путепровода на Комсомольском проспекте. Кроме того, вывозу подлежат снежные конусы и валы, расположенные возле пешеходных переходов и остановочных пунктов в разных районах города", - заявили в мэрии.

Напомним, в период новогодних каникул жители Петрозаводска жаловались на плохую уборку улиц. 

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Комментарии

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кир
2021-01-07 12:56:43
Во дворах не работают дворники. Никто не следит за ними.
театральный критик
2021-01-07 12:44:36
Подтверждаю. Уборкой снега полностью доволен. Вечнонедовольных в игнор
Гость
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