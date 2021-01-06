Власти Петрозаводска рассказали, как круглые сутки убирают снег с улиц города (ФОТО)

Техника круглосуточно ведёт уборку в разных районах города, утверждают в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, компания "ТехРент" выполняет работы по содержанию дорог и тротуаров карельской столицы. Подрядчик чистит улицы от снега, сдвигает снежные валы, распределяет противогололёдные материалы. Техника работает круглосуточно, утверждают в мэрии.

"Администрация указала подрядчику обратить особое внимание на вывоз снега. К настоящему времени его вывезли с площадей Кирова и Гагарина, проспектов Ленина и Карла Маркса, а также с мостов и путепроводов на улицах Маршала Мерецкова, Красноармейской, Гоголя и др. Данные работы продолжаются. В ближайшее время снег уберут с путепровода на Комсомольском проспекте. Кроме того, вывозу подлежат снежные конусы и валы, расположенные возле пешеходных переходов и остановочных пунктов в разных районах города", - заявили в мэрии.

Напомним, в период новогодних каникул жители Петрозаводска жаловались на плохую уборку улиц.