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Власти Петрозаводска рассказали, когда в городе уберут новогодние украшения

Новости. Общество
17:20, 25 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В администрации столицы Карелии сообщили, что часть новогодних световых фигур разместят на территории зимнего фестиваля «Гиперборея».

Украшения на улицах Петрозаводска полностью демонтируют в феврале. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

До 8 февраля часть уличных новогодних конструкций планируется переместить на территорию фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Фотозоны и световые фигуры распределят на Онежской набережной.

Как сообщили в мэрии города, конкурсная часть фестиваля стартует 8 февраля. В этот день мастера из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Тагила, Ошты, Ставрополя, Кировска, Рязани, Красноярска, сербского Белграда, Петрозаводска и Кондопоги приступят к созданию своих работ.

Установленные в разных районах города новогодние ели начнут убирать на этой неделе. Демонтаж новогодних украшений планируют полностью завершить в феврале. До следующих рождественских праздников на хранение отправятся искусственные ели, консоли и световые фигуры.

Ранее сообщалось, что ледяной Петр I может появиться на набережной Петрозаводска.

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Комментарии

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Hoвый
2022-01-25 18:14:46
Сегодня в основном положительные новости. Сделал замечание - прислушались. Ибо мы - читатели. А не всякие там
Экспeрд
2022-01-25 18:08:59
Правильное решение. Два процента будут шипеть в кустах.
Гость
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