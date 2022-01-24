Власти Петрозаводска рассказали, когда в городе уберут новогодние украшения

В администрации столицы Карелии сообщили, что часть новогодних световых фигур разместят на территории зимнего фестиваля «Гиперборея».

Украшения на улицах Петрозаводска полностью демонтируют в феврале. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

До 8 февраля часть уличных новогодних конструкций планируется переместить на территорию фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Фотозоны и световые фигуры распределят на Онежской набережной.

Как сообщили в мэрии города, конкурсная часть фестиваля стартует 8 февраля. В этот день мастера из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Тагила, Ошты, Ставрополя, Кировска, Рязани, Красноярска, сербского Белграда, Петрозаводска и Кондопоги приступят к созданию своих работ.

Установленные в разных районах города новогодние ели начнут убирать на этой неделе. Демонтаж новогодних украшений планируют полностью завершить в феврале. До следующих рождественских праздников на хранение отправятся искусственные ели, консоли и световые фигуры.

Ранее сообщалось, что ледяной Петр I может появиться на набережной Петрозаводска.