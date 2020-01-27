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Власти Петрозаводска рассказали, куда сдать стекло на переработку

Новости. Общество
13:10, 28 Января 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стекло на переработку можно отправить несколькими способами, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Стекло в Петрозаводске можно отправлять на переработку. Оно в отличие от ртутьсодержащих отходов, хоть и считается безопасным (пятый класс опасности по федеральному классификационному каталогу), но не подвергается биологическому разложению.

ООО "ЮВИ ПТЗ" принимает стекло по адресу: Шуйское шоссе, 12В. Сюда можно привезти различную тару, старое листовое стекло (не из стеклопакетов) и отсортированный стеклобой. Пункт приёма работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также по предварительной договорённости в субботу. Помимо стекла, организация принимает и другое вторсырьё. 

Фирма "Калипсо" также принимает на переработку стекло. По Петрозаводску расставлены специализированные контейнеры компании. В них можно выбрасывать бутылки, банки, флаконы и пузырьки любых размеров и цветов. Листовое стекло и стеклобой организация принимает по адресу Первомайский, 80.

Помимо этого, стеклянную тару можно сдать на рейсах "Сбормобиля". Передвижной пункт приёма вторсырья выходит на маршрут каждое первое и третье воскресенья месяца. Ближайший рейс запланирован на 2 февраля. Традиционный маршрут и прочие подробности работы волонтёров смотрите здесь.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-01-28 13:22:05
А до контейнера ближе :)
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