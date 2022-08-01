Власти Петрозаводска рассказали, на какие улицы придет освещение

В столице Карелии продолжается модернизация системы наружного освещения, сообщили в администрации города.

«Петрозаводские энергетические системы» продолжает модернизацию наружного освещения в городе. В настоящий момент работы ведутся на улицах Кутузова и Советской (на участках от улицы Мелентьевой до Краснофлотской улицы). По данным объектам уже установлены 27 новых опор. Еще 25 подрядчик установил на Судостроительной и Сунской улицах. Здесь продолжается демонтаж аварийных столбов.

Кроме того, модернизация системы освещения началась на главной магистрали района Соломенное – Петрозаводском шоссе. Работы включают в себя замену аварийных опор и установку новых с изменением шага на протяжении Петрозаводского шоссе (от улицы Федора Тимоскайнена), Соломенской, Гористой, Логмозерской и Рабочей улицы (до конечной остановки общественного транспорта). На этих объектах будет установлено 106 новых опор.

Также на этой неделе начнутся работы на улице Ригачина. На участке от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского подрядчик установит 47 новых опор взамен старых аварийных. На участке от улицы Чернышевского до улицы Онежской Флотилии будет произведена замена светильников на новые более мощные и с большей светоотдачей. Также на этом объекте будет произведена реставрация декоративных элементов (якорей и серпов с молотами). Их перевесят на новые опоры.

В администрации города напомнили, модернизация системы освещения пройдет в Петрозаводске в этом году на более чем 40 объектах, на большей части из которых ранее никогда не было фонарных столбов.