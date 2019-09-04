Власти Петрозаводска раскрыли результаты проверки качества асфальта на отремонтированных дорогах

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев об итогах экспертизы асфальтового покрытия на проспекте Карла Маркса.

Как ранее сообщалось, 16 августа на проспекте Карла Маркса производился забор проб асфальто-бетонного покрытия отремонтированных участков проезжей части и тротуара для последующей проверки его качества экспертной организацией.

Специалисты компании из Санкт-Петербурга "ИДК" в присутствии главы города Ирины Мирошник, начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева и журналистов карельских СМИ взяли пробы асфальта на двух участках. Примечательно, что один из них – на проезжей части - был произвольно выбран журналистами, чтобы исключить возможность фальсификаций. Согласно технологии, на каждом участке забрали три пробы асфальта.

"Более 2 недель назад мы проводили испытания, отбирали керны на ряде участков на проспекте Карла Маркса, на тротуарах и на проезжей части. Недавно результаты поступили в наш адрес, все (пробы) положительные и по толщине покрытия больше, чем предусмотрено контрактом и по остальным характеристикам – все соответствует нормативу", - сказал Бекелев.

По его словам, отверстия в асфальте, которые остаются после взятия проб, заделываются подрядчиком перед приемкой акта выполненных работ администрацией города и контролирующими организациями.