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Власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Новости. Общество
12:02, 15 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация города расторгает в одностороннем порядке контракт с петербургской компанией "ЕвроМодуль", которая сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка.

Напомним, жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда". Подрядчик бросил Соломенский парк, оставив горожан с полностью нарушенной инфраструктурой еще советского наследия парка.

Как сообщили в администрации города, подрядная организация "ЕвроМодуль" нарушила свои обязательства и сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка. Несмотря на неоднократные обращения в адрес подрядчика, в настоящее время на объектах выполнены лишь подготовительные работы. Завершить благоустройство по условиям муниципального контракта необходимо было до 1 сентября 2020 года.

В мэрии отметили, что в общей сложности ООО "ЕвроМодуль" будут предъявлены штрафы на сумму порядка 2 млн рублей. Кроме того, администрация обратится в Управление федеральной антимонопольной службы Карелии для внесения предприятия в список недобросовестных поставщиков. Власти города готовят обращение в прокуратуру для проведения проверки по факту срыва работ в рамках реализации нацпроекта.

Как заверили в мэрии, администрация города ищет возможность для проведения на общественных территориях отдельных видов ранее запланированных работ в рамках иных заключенных в настоящее время контрактов. О сроках окончания благоустройства брошенных подрядчиком парков в мэрии не сообщают.

Ранее Минтранс Карелии расторг контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост через реку Неглинка на улице Кирова в Петрозаводске.

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Комментарии

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Лох Петька
2020-10-15 13:02:14
Пора бы и прокуратуре копнуть этот "рассадник растрат бюджетных денег", только не нашей,а Генеральной....
Неравнодушный
2020-10-15 12:47:13
Других подрядчиков не будет, весь конвейер забит этими, они с Марса завозятся.
Juniper59
2020-10-15 12:31:32
Если бы при Галине Игоревне приключилась малая толика такого бардака, её бы не то что из ратуши вынули, а и пристроили бы в тюремный замок. А тут как с гуся вода.
Os
2020-10-15 12:07:54
А что их так растрогало?
Гость
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