Власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Администрация города расторгает в одностороннем порядке контракт с петербургской компанией "ЕвроМодуль", которая сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка.

Напомним, жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда". Подрядчик бросил Соломенский парк, оставив горожан с полностью нарушенной инфраструктурой еще советского наследия парка.

Как сообщили в администрации города, подрядная организация "ЕвроМодуль" нарушила свои обязательства и сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка. Несмотря на неоднократные обращения в адрес подрядчика, в настоящее время на объектах выполнены лишь подготовительные работы. Завершить благоустройство по условиям муниципального контракта необходимо было до 1 сентября 2020 года.

В мэрии отметили, что в общей сложности ООО "ЕвроМодуль" будут предъявлены штрафы на сумму порядка 2 млн рублей. Кроме того, администрация обратится в Управление федеральной антимонопольной службы Карелии для внесения предприятия в список недобросовестных поставщиков. Власти города готовят обращение в прокуратуру для проведения проверки по факту срыва работ в рамках реализации нацпроекта.

Как заверили в мэрии, администрация города ищет возможность для проведения на общественных территориях отдельных видов ранее запланированных работ в рамках иных заключенных в настоящее время контрактов. О сроках окончания благоустройства брошенных подрядчиком парков в мэрии не сообщают.

Ранее Минтранс Карелии расторг контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост через реку Неглинка на улице Кирова в Петрозаводске.