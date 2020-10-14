Минтранс Карелии планирует завершить ремонт брошенного подрядчиком моста в Петрозаводске в декабре

Работы по реконструкции моста через реку Неглинка на улице Кирова выполнит новая подрядная организация, сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Напомним, из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Как сообщили в ведомстве, 13 октября был заключен прямой договор на сумму 100 тыс. рублей с ООО "Технострой" на выполнение демонтажа водопровода на объекте.

В настоящее время сотрудниками "Управтодора" прорабатывается вопрос о заключении нового государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ для ввода моста в эксплуатацию. Согласно его условиям, наведение переправы должно быть завершено в декабре этого года.

В отношении "ПроектКомСтрой" начата претензионная работа.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей. Летом этого года была также разработана проектно-сметная документация (ПСД) для капительного ремонта моста через Лососинку на улице Мерецкова в Петрозаводске, в ближайшие дни будет определена подрядная организация на его выполнение.

Напомним, мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию 14 июня.