Минтранс Карелии расторг контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе министерства транспорта Карелии, с подрядчиком, выполнявшим ремонт моста через реку Неглинка по улице Кирова, расторгнут контракт из-за затягивания работ.

"В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, - сообщили в Минтрансе. – Сроки окончания ремонта моста не сдвигаются".

Напомним, государственный контракт на реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова был заключен с компанией "ПроектКомСтрой".

По условиям контракта, реконструкция моста должна быть завершена в декабре текущего года. Основная доля финансирования – 92,7 млн рублей – из федерального бюджета. Еще 5,9 млн выделяет бюджет Карелии.

Мост на реконструкцию был закрыт 14 июня.