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Минтранс Карелии расторг контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Новости. Общество
14:55, 14 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе министерства транспорта Карелии, с подрядчиком, выполнявшим ремонт моста через реку Неглинка по улице Кирова, расторгнут контракт из-за затягивания работ.

"В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, - сообщили в Минтрансе. – Сроки окончания ремонта моста не сдвигаются".

Напомним, государственный контракт на реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова был заключен с компанией "ПроектКомСтрой".

По условиям контракта, реконструкция моста должна быть завершена в декабре текущего года. Основная доля финансирования – 92,7 млн рублей – из федерального бюджета. Еще 5,9 млн выделяет бюджет Карелии.

Мост на реконструкцию был закрыт 14 июня.

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Комментарии

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Ткачев
2020-10-14 16:25:53
По реке плывут атланты с города Кукуева,
просадили всё на биржах, бизнесмены ... .
однозначно
2020-10-14 16:21:30
С такими подрядчиками мерецковский мост будут ремонтировать вечно. Трепещите водителя и пассажиры. Пешеходы, крепитесь.
VladPTZ
2020-10-14 16:16:08
Ну все, теперь долго моста не увидим.
Роман Помогалов
2020-10-14 15:54:27
Т.е. подрядчик срок еще не нарушил, а контракт с ним уже рвут? А что, так можно что ли?
протестанутый
2020-10-14 15:25:41
Хде слабунова с плакатиком в протестанутой футболке ? А нету её. Ей это не интересно.
zanoza
2020-10-14 15:39:52
протестанутый, зато тебя тут слишком много под разными никами со своими глупостями.
zanoza
2020-10-14 15:06:06
"В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, - сообщили в Минтрансе. – Сроки окончания ремонта моста не сдвигаются".
Ещё как сдвигаются сроки окончания ремонта моста. Проведение конкурса и заключение нового контракта, это минимум месяц, а то и больше. По срокам мост должен быть отремонтирован до конца декабря 2020 года, разве за месяц можно успеть выполнить объём работ по ремонту этого моста? Надо же реально смотреть на вещи, а не выдавать желаемое за действительное!
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