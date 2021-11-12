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Власти Петрозаводска решили наказать собственников домов за надписи на стенах с рекламой наркотиков

Новости. Криминал
16:20, 29 Декабря 2021
фото: © newsvo.ru

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Управляющие компании и собственники зданий Петрозаводска будут привлечены к административной ответственности за несвоевременное удаление надписей с рекламой наркотиков.

Об этом было объявлено на заседании межведомственной комиссии по борьбе с наркоторговлей в администрации города.

«Вместе с правоохранительными органами и государственным комитетом Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору администрация проводит систематическую работу по выявлению незаконных надписей. Собственникам и ответственным за содержание зданий и нежилых построек организациям направляются требования по устранению запрещенной рекламы. В 2021 году из-за несвоевременного удаления таких надписей вынесено более 80 предостережений, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении мэрии.

Раннее об ответственности за удаление подобных надписей говорил старший помощник прокурора Петрозаводска Андрей Сурьялайнен.

По его словам, с помощью надписей наркоторговцы указывают потенциальным клиентам, возможности приобретения наркотиков.

«Надписи, по сути, являются рекламой незаконного сбыта наркотических средств и предложением принять участие в незаконном сбыте наркотиков», — пояснил Сурьялайнен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-29 17:25:14
За наркотики и их пропаганду надо казнить. Это и ежу понятно, - сказал кот.
Местечковый блогер
2021-12-29 17:24:35
Навальнята шалят
Offff
2021-12-29 17:07:28
Может ...полицию заставить работать ?
German
2021-12-29 16:35:37
Вместо того , чтобы убирать город , в мэрии часть работников занимается абсолютно несвойственным для мэрии делом
Горожанин
2021-12-29 16:33:18
Идет борьба не с теми, кто пишет на домах, а с теми, кто эти надписи вынужден убирать. Ничего не перепутали?!
Гость
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