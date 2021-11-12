Власти Петрозаводска решили наказать собственников домов за надписи на стенах с рекламой наркотиков

Управляющие компании и собственники зданий Петрозаводска будут привлечены к административной ответственности за несвоевременное удаление надписей с рекламой наркотиков.

Об этом было объявлено на заседании межведомственной комиссии по борьбе с наркоторговлей в администрации города.

«Вместе с правоохранительными органами и государственным комитетом Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору администрация проводит систематическую работу по выявлению незаконных надписей. Собственникам и ответственным за содержание зданий и нежилых построек организациям направляются требования по устранению запрещенной рекламы. В 2021 году из-за несвоевременного удаления таких надписей вынесено более 80 предостережений, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении мэрии.

Раннее об ответственности за удаление подобных надписей говорил старший помощник прокурора Петрозаводска Андрей Сурьялайнен.

По его словам, с помощью надписей наркоторговцы указывают потенциальным клиентам, возможности приобретения наркотиков.

«Надписи, по сути, являются рекламой незаконного сбыта наркотических средств и предложением принять участие в незаконном сбыте наркотиков», — пояснил Сурьялайнен.