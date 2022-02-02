Власти Петрозаводска считают недостаточным размер тарифа на проезд в троллейбусах

Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда в троллейбусах Петрозаводска негативно сказывается на развитии троллейбусного предприятия, считают в администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой вывод администрация сделала в результате анализа экономического положения ПМУП «Городской транспорт».

«У предприятия на данный момент отсутствуют финансовые ресурсы в том числе для увеличения фонда оплаты труда, что уже привело к серьезной нехватке кадров, которая стала препятствием для дальнейшего развития маршрутной сети. В дальнейшем потребуется выравнивание тарифов на рынке пассажирских перевозок, чтобы его участники находились в равных условиях. Это позволит развивать муниципальный транспорт», — пояснили в администрации.

В конце прошлого года руководство ПМУП «Городской транспорт» предлагало повысить стоимость проезда до 27–30 рублей, но Петросовет решил оставить его на прежнем уровне.