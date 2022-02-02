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Власти Петрозаводска считают недостаточным размер тарифа на проезд в троллейбусах

Новости. Общество
14:17, 03 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда в троллейбусах Петрозаводска негативно сказывается на развитии троллейбусного предприятия, считают в администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой вывод администрация сделала в результате анализа экономического положения ПМУП «Городской транспорт».

«У предприятия на данный момент отсутствуют финансовые ресурсы в том числе для увеличения фонда оплаты труда, что уже привело к серьезной нехватке кадров, которая стала препятствием для дальнейшего развития маршрутной сети.  В дальнейшем потребуется выравнивание тарифов на рынке пассажирских перевозок, чтобы его участники находились в равных условиях. Это позволит развивать муниципальный транспорт», — пояснили в администрации.

В конце прошлого года руководство ПМУП «Городской транспорт» предлагало повысить стоимость проезда до 27–30 рублей, но Петросовет решил оставить его на прежнем уровне.

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Комментарии

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Изя
2022-02-03 15:16:54
Так пересадить всех чинуш на общ.транспорт , а кто не пересядет уволить , делов то :)
лесоруб
2022-02-03 14:48:41
Давай полтинник, и никаких гвоздей. Бабки с палками пешком ходить будут, деды двинут своим ходом на кладбище, остальные будут платить. Откуда у каякниста такие деньги на компенсацию? А у "командира"? Только -только на борьбу с карловскими остается и на пирожки с лосятиной :)
комба
2022-02-03 15:04:33
лесоруб, ваши предки грабили и сжигали барские усадьбы. Лучше жить не стали. Когда начнете смотреть в суть проблемы?
комба
2022-02-03 14:24:37
Рынок диктует всё. Сами хотели в рынок, а теперь ноете. :)
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