Власти Петрозаводска собираются очистить город еще от двух старых гаражей

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных гаражей в Первомайском районе демонтировать объекты самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии города.

В соответствии с постановлением администрации Петрозаводска, владельцев двух гаражей на улице Мурманской, у дома № 37, информируют о необходимости убрать конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 1 июня.