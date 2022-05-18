Власти Петрозаводска собираются очистить город еще от двух старых гаражей

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных гаражей в Первомайском районе демонтировать объекты самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии города.
В соответствии с постановлением администрации Петрозаводска, владельцев двух гаражей на улице Мурманской, у дома № 37, информируют о необходимости убрать конструкции.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 1 июня.
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