Власти Петрозаводска собираются снести гаражи в центре города (ФОТО)

Пока владельцы построек могут убрать их самостоятельно
Как сообщили в администрации Петрозаводска, согласно постановлению от 2011 года, владельцев незаконно установленных гаражей в центре карельской столицы информируют о необходимости убрать конструкции.
В мэрии напомнили, что добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 1 февраля.
Сносу подлежат пять построек у дома № 22 на улице Максима Горького и один гараж у дома № 45 на Красной улице.
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