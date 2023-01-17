Власти Петрозаводска собираются снести гаражи в центре города (ФОТО)

Пока владельцы построек могут убрать их самостоятельно

Как сообщили в администрации Петрозаводска, согласно постановлению от 2011 года, владельцев незаконно установленных гаражей в центре карельской столицы информируют о необходимости убрать конструкции.

В мэрии напомнили, что добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 1 февраля.

Сносу подлежат пять построек у дома № 22 на улице Максима Горького и один гараж у дома № 45 на Красной улице.