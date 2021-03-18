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Власти Петрозаводска согласились защитить владельцев ларьков от убытков из-за ремонта домов и улиц

Новости. Общество
12:43, 19 Марта 2021
фото: ©Сайт администрации Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска готова принять меры, чтобы минимизировать убытки владельцев нестационарных торговых объектов, которые возникают, когда покупателям закрывают доступ к торговым точкам на время ремонта домов и улиц.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, по просьбам представителей бизнеса она направила в администрацию города предложения, как решить эту проблему. Предприниматели рассчитывают, что на период ремонтных работ, когда подходы к их ларьки и павильонам окажутся заблокированы, они смогут получить временные места для размещения нестационарных торговых объектов.

Что ответили в мэрии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ромео
2021-03-19 14:26:28
бредятина
David .
2021-03-19 14:29:03
сказал кирка прочитав сто своих последних постов!
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