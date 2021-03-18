Власти Петрозаводска согласились защитить владельцев ларьков от убытков из-за ремонта домов и улиц

Администрация Петрозаводска готова принять меры, чтобы минимизировать убытки владельцев нестационарных торговых объектов, которые возникают, когда покупателям закрывают доступ к торговым точкам на время ремонта домов и улиц.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, по просьбам представителей бизнеса она направила в администрацию города предложения, как решить эту проблему. Предприниматели рассчитывают, что на период ремонтных работ, когда подходы к их ларьки и павильонам окажутся заблокированы, они смогут получить временные места для размещения нестационарных торговых объектов. Что ответили в мэрии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".