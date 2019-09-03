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Новости. Общество
07:15, 03 Сентября 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Власти Петрозаводска сообщили, сколько школ удалось отремонтировать к Дню знаний

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В администрации карельской столицы рассказали, какие работы были выполнены в петрозаводских школах в рамках подготовки к новому учебному году.

По информации пресс-центра мэрии Петрозаводска, за счет средств республиканского и городского бюджетов в летний период были организованы ремонтные работы в 27 петрозаводских школах: заменены окна, отремонтированы сети отопления и водоснабжения, санитарные узлы, кровли, вентиляция и проведены другие виды работ.

Модернизация тепловых узлов с установкой энергоэффективной автоматики осуществляется в 15 школах карельской столицы. Кроме того, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования были установлены системы видеонаблюдения во всех школах Петрозаводска.

При этом в срок не была отремонтирована кровля школы №35. В мэрии обвиняют в срыве работ подрядчика.

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