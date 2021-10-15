Власти Петрозаводска убирают гаражи из центра города

Городская мэрия призывает владельцев гаражей возле стадиона «Спартак», а также на улице Судостроительной самим освободить земельные участки.

В администрации Петрозаводска предупреждают владельцев гаражей, расположенных в районе стадиона «Спартак» на улице Герцена, а также у дома № 16 на Судостроительной улице, о необходимости демонтировать незаконные постройки.

Освободить участки своими силами и средствами следует до 29 октября.

Ранее власти столицы Карелии попросили владельцев гаражей на Перевалке и в Пятом поселке демонтировать постройки.