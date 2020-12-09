Власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города

В мэрии Петрозаводска рассказали, что по просьбам горожан был установлен фонарь в районе Ключевой.

На Судостроительной улице в Петрозаводске установили фонарь, сообщает пресс-центр петрозаводской мэрии.

Как поясняют в администрации, летом жители Ключевой обратились в мэрию и Петросовет с просьбой оборудовать наружное освещение. Специалисты обследовали территорию вблизи домов № 8 и № 10 и приняли решение об установке фонаря. Осенью на месте смонтировали опору наружного освещения, оснащенную светодиодными лампами.

Сообщается, что по участку, где теперь появился фонарь, горожане добираются до остановки, магазина и мест для прогулок: аллей Отцов и Дружбы. Поблизости расположены образовательные учреждения, бассейн, библиотека и игровая площадка.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане раскритиковали фонари, установленные в сквере Ивана Молчанова.