Власти Петрозаводска установили публичный сервитут на часть земельного участка возле здания Карельской таможни

Сервитут установлен для обеспечения свободного доступа граждан к берегу реки Неглинки.

Заместитель главы Петрозаводского городского округа Ольга Старикова подписала постановление администрации карельской столицы об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 25. Речь идет о здании Карельской таможни, в котором также расположены офисы многих частных компаний.

Как говорится в постановлении мэрии, публичный сервитут устанавливается на 49 лет на часть земельного участка площадью более двух тысяч квадратных метров, где сейчас находится парковка. Городские власти объяснили свое решение необходимостью обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту – реке Неглинке – и его береговой полосе.