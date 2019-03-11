Власти Петрозаводска утвердили новые образцы урн

Петросовет принял решение об утверждении новых образцов урн, которые могут быть установлены в столице Карелии.

Согласно документу, шесть типов урн могут быть установлены на территории Петрозаводска. Речь идет о конструкциях из железобетона, фиброжелезобетона и металла. Примеры дизайна урн подробно представлены в приложении к решению.

Также еще три дополнительных типа урн могут быть установлены на дворовых территориях возле подъездов многоквартирных домов. Речь идет о стальных конструкциях более простого дизайна.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".