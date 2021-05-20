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Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

Новости. Общество
06:40, 21 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы информирует водителей об изменении схемы движения транспорта в центре Петрозаводска. На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц в сторону Онежской набережной разрешен левый поворот.

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Участников дорожного движения просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 13 марта был запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера). Как объяснили в ГИБДД, новый режим был призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.

Изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска, бизнесменов, туроператоров…

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