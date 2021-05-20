Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы информирует водителей об изменении схемы движения транспорта в центре Петрозаводска. На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц в сторону Онежской набережной разрешен левый поворот.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 13 марта был запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера). Как объяснили в ГИБДД, новый режим был призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.

Изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска, бизнесменов, туроператоров…