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Власти Петрозаводска все еще ликвидируют аварию около Гоголевского моста (ФОТО)

Новости. Общество
15:27, 27 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Специалисты очистили коллектор, отвели в него воду и отремонтировали трубопровод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На территории Железнодорожного сквера в районе Гоголевского моста продолжается устранение аварии и её последствий.

Сегодня сотрудники МКУ "Служба заказчика" очистили коллектор, отремонтировали трубопровод и оборудовали колодцы крышками люков.

В сквере сносят усохшие из-за аварии деревья. Работы выполняются в рамках действующего муниципального контракта.

Ранее на оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.

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Комментарии

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новый
2020-04-27 15:46:55
Щас протестуны найдут там краснокнижных тараканов и чью-нибудь ногу.
VladPTZ
2020-04-27 15:42:42
А зачем деревья срубили все подряд, за гоголевким мостом в строну реки лососинка? Березы на вид не сухие и не гнилые были.
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