Власти Петрозаводска все еще ликвидируют аварию около Гоголевского моста (ФОТО)

Специалисты очистили коллектор, отвели в него воду и отремонтировали трубопровод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На территории Железнодорожного сквера в районе Гоголевского моста продолжается устранение аварии и её последствий.

Сегодня сотрудники МКУ "Служба заказчика" очистили коллектор, отремонтировали трубопровод и оборудовали колодцы крышками люков.





В сквере сносят усохшие из-за аварии деревья. Работы выполняются в рамках действующего муниципального контракта.

Ранее на оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.