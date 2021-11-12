890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Женщина пожаловалась на громко занимающихся любовью соседей и получила совет 3
14.11.2021 22:30

Власти Петрозаводска выделили из бюджета 15 млн рублей, чтобы выкупить у автора и установить заново фонтан «Юность»

Новости. Общество
07:15, 15 Ноября 2021
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Новости партнеров

Любимый многими горожанами фонтан "Юность" работы Ченки Шуквани будет установлен в центре Петрозаводска, но не на прежнем месте.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии одобрили распределение 1,3 млрд рублей, которые пришли в город в качестве региональной субсидии. Помимо расходов на ремонты школ и детских садов, благоустройство общественных мест и других нужд, на поступившие из республики деньги планируется выкупить у автора Ченки Шуквани и установить заново знаменитый фонтан «Юность».

На эти цели по строке расходов «Приобретение и установка фонтана «Юность» выделено 15 млн рублей.

Ранее мэрия сообщила, что по итогам встречи с Ченкой Шуквани была достигнута договоренность о передаче городу фонтана "Юность", который долгое время украшал место пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина, но в начале 2000-х был демонтирован. Мастер тогда не согласился с концепцией нового объекта (ТЦ "Пирамида"), и в итоге скульптура вернулась в его мастерскую. Теперь Ченка Шуквани готов продать городу "Юность", в связи с чем сначала планировалось организовать сбор средств у меценатов, однако впоследствии власти города решили приобрести и установить скульптурную композицию за бюджетные деньги.

При этом, как пояснила на заседании постоянной комиссии Петросовета главный финансист города Елена Логинова, на прежнее место фонтан не вернется, но по совету со специалистами будет установлен где-то в центральной части Петрозаводска.

Как нам стало известно, на градостроительном совете было одобрено предложение разместить композицию на участке между физкультурным центром "Акватика" и Национальной библиотекой Карелии. Однако это решение не является окончательным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2021-11-15 08:50:09
нужен ли он? тратить бюджетные средства на выкуп? кто определил его стоимость? исходя из чего оценивали? за эти деньги можно новый фонтан сделать, а не выкупать старье
VladPTZ
2021-11-15 08:39:03
Автор молодец, вовремя забрал пока не разрушили и выбросили за ненадобностью ради очередного торгового центра, а теперь как опомнились, достойно заплатите, в следующий раз думать будут прежде чем ломать что-то под очередной магазин.
asusls
2021-11-15 08:09:34
Посмотрите на фонтан, напротив гос.филармонии. Это же ужас какой то, трубы торчат, вода еле бежит, вся плитка разломана. Фонтаном уже сложно назвать.
Гражданин
2021-11-15 08:01:30
Что значит выкупить фонтан или только декорацию с изображением детей - он же центральный распылитель. ?
А как он попал обратно к автору в начале 2000-х., он точно был его собственностью ?
И последний вопрос: у города так много денег и нет других проблем кроме как заниматься выкупом частей фонтанов и обустройством новых ?
Очнитесь - снимите розовые очки !!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 4
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
12.11.2021 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»