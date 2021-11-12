Власти Петрозаводска выделили из бюджета 15 млн рублей, чтобы выкупить у автора и установить заново фонтан «Юность»

Любимый многими горожанами фонтан "Юность" работы Ченки Шуквани будет установлен в центре Петрозаводска, но не на прежнем месте.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии одобрили распределение 1,3 млрд рублей, которые пришли в город в качестве региональной субсидии. Помимо расходов на ремонты школ и детских садов, благоустройство общественных мест и других нужд, на поступившие из республики деньги планируется выкупить у автора Ченки Шуквани и установить заново знаменитый фонтан «Юность».

На эти цели по строке расходов «Приобретение и установка фонтана «Юность» выделено 15 млн рублей.

Ранее мэрия сообщила, что по итогам встречи с Ченкой Шуквани была достигнута договоренность о передаче городу фонтана "Юность", который долгое время украшал место пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина, но в начале 2000-х был демонтирован. Мастер тогда не согласился с концепцией нового объекта (ТЦ "Пирамида"), и в итоге скульптура вернулась в его мастерскую. Теперь Ченка Шуквани готов продать городу "Юность", в связи с чем сначала планировалось организовать сбор средств у меценатов, однако впоследствии власти города решили приобрести и установить скульптурную композицию за бюджетные деньги.

При этом, как пояснила на заседании постоянной комиссии Петросовета главный финансист города Елена Логинова, на прежнее место фонтан не вернется, но по совету со специалистами будет установлен где-то в центральной части Петрозаводска.

Как нам стало известно, на градостроительном совете было одобрено предложение разместить композицию на участке между физкультурным центром "Акватика" и Национальной библиотекой Карелии. Однако это решение не является окончательным.