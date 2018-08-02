Власти Петрозаводска выйдут в рейд против незаконной торговли вместе с прокуратурой

Масштабные проверки точек продажи товаров сомнительного качества начнутся в ближайшее время, предупредили в администрации Петрозаводска.

Такое решение принято на совещании, состоявшемся сегодня в прокуратуре столицы Карелии. В рабочей встрече приняли участие представители администрации города, полиции, республиканских управлений Роспотребнадзора и налоговой инспекции.

"На совещании отмечено, что в ходе комплексных проверок, которые начнутся в ближайшее время, особое внимание сотрудников надзорных, контролирующих и правоохранительных органов будет уделено местам несанкционированной торговли в центральном районе Петрозаводска", - сказала начальник отдела потребительского рынка администрации города Ольга Захарова.