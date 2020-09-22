Власти Петрозаводска вышли в рейд для проверки табличек с номерами домов в частном секторе

Администрация Петрозаводска напоминает собственникам индивидуальных жилых домов о необходимости размещения на фасадах номерных знаков и уличных указателей, сообщается на сайте городской администрации.

Владельцы зданий должны установить на строениях таблички с адресной информацией.

В период с 1 по 30 апреля 2021 года планируется проведение Всероссийской переписи населения. Администрация Петрозаводска напоминает собственникам домов и помещений в них о необходимости размещения на фасадах зданий адресной информации.

По Правилам благоустройства территории Петрозаводска, собственники домов должны обеспечить размещение на фасадах указателя наименования улицы, номерного знака, номера подъезда (с указанием номеров квартир в нем расположенных). Также собственник должен установить на двери своей квартиры табличку с соответствующим номером.

Сотрудники администрации Петрозаводска в настоящее время обследуют домовладения в районах индивидуальной жилой застройки. При выявлении нарушений вышеуказанных требований будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.

Администрация Петрозаводска предлагает собственникам объектов проверить наличие элементов адресного хозяйства и принять, в случае их отсутствия, меры к установке.