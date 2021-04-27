Власти Петрозаводска выставили городские земли на аукцион

Три земельных участка выставлены на аукцион в Петрозаводске, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Администрация Петрозаводска сообщает о проведении аукционов по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа.

На аукцион выставлены три участка: по улице Московской для строительства и эксплуатации специализированной конькобежной дорожки; по улице Заводской с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта, Служебные гаражи» и по улице Боровой с видом разрешенного использования «Деловое управление».

Организатором аукциона выступает государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами». Заявки на участие в торгах принимаются до 20 мая.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска пытается купить 43 квартиры для детей-сирот.